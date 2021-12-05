12. bölüm Yargı izle Kanal D 5 Aralık Pazar

Yargı izle 12. bölüm yeni dizi olarak ekranlara merhaba diyor. Kanal D'nin yeni dizisi olan Yargı konusu, Yargı izle 12. bölüm 5 Aralık Pazar günü ekranlara geliyor.

05 Aralık 2021 11:54
12. bölüm Yargı izle Kanal D 5 Aralık Pazar
Yargı 5 Aralık Pazar akşamı 12. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 5 Aralık Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 12. bölüm izle ekranlara gelecek.
Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

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YARGI 12. BÖLÜM ÖZET  Yargı 12. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ceylin ve Ilgaz'ın aşkı büyük bir sınavdan geçiyor! Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına döner. Dünyası adeta başına yıkılmıştır. Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söyler. Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkmaktadır. Ceylin'in de Ilgaz'ın da ruhları kaos içindedir.

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Kaçmaktan çok yorulan Ceylin, duygularına yenik düşerek hissettiklerini Ilgaz'a açıklıyor. Ilgaz'ın yanında olacağını söyleyen Ceylin nasıl bir cevapla karşılaşacak?

YARGI OYUNCULARI

"Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.

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