11'ler | Göztepe - Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray bu sezon ligde oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe bu sezon, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 7 maçta 5 mağlubiyet elde etti. İki takım arasında oynanan son 11 maçta Galatasaray 10 galibiyet elde etti. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 5 maçta Galatasaray 4 galibiyet elde etti. Öte yandan iki takım arasında oynanan son 4 maçta takımlar 3 kez ilk yarıları berabere tamamladı.
GÖZTEPE'NİN 11'İ: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome
GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan GümüşSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray bu sezon ligde oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe bu sezon, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 7 maçta 5 mağlubiyet elde etti. İki takım arasında oynanan son 11 maçta Galatasaray 10 galibiyet elde etti. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 5 maçta Galatasaray 4 galibiyet elde etti. Öte yandan iki takım arasında oynanan son 4 maçta takımlar 3 kez ilk yarıları berabere tamamladı.
GÖZTEPE'NİN 11'İ: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome
GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan GümüşSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın