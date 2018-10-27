Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde istikrarsız bir görüntü çizen Trabzonspor, Antalyaspor karşısında favori olarak çıkıyor. iddaa risk yönetimi, Trabzonspor galibiyet oranlarını sırasıyla 2.05, 2.00 ve 1.90'a kadar çekti ve bordo-mavili takımın iddaaseverler tarafından günün galibiyeti en çok tercih edilen takımları arasına girdi. Antalyaspor - Trabzonspor maçı için açılan diğer alternatif seçenekleri görmek ve bu maçı Bilyoner'den kuponunuza eklemek için hemen tıklayın!
Antalyaspor XI: Boffin, Cissokho, Diego, Salih, Nazım, Chico, Yekta, Hakan, Doğukan, Maicon, Doukara
Trabzonspor XI: Onur, Zeki Yavru, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Olcay, Rodallega, Burak
PEREIRA'NIN YERİNE ZEKİ YAVRU
Karşılaşma öncesinde ilk 11'de yer alan Pereira'nın maç öncesinde kendisini iyi hissetmemesi sonrasında Trabzonspor'da ilk 11'e Zeki Yavru alındı.
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Ligde istikrarsız bir görüntü çizen Trabzonspor, Antalyaspor karşısında favori olarak çıkıyor. iddaa risk yönetimi, Trabzonspor galibiyet oranlarını sırasıyla 2.05, 2.00 ve 1.90'a kadar çekti ve bordo-mavili takımın iddaaseverler tarafından günün galibiyeti en çok tercih edilen takımları arasına girdi. Antalyaspor - Trabzonspor maçı için açılan diğer alternatif seçenekleri görmek ve bu maçı Bilyoner'den kuponunuza eklemek için hemen tıklayın!
Antalyaspor XI: Boffin, Cissokho, Diego, Salih, Nazım, Chico, Yekta, Hakan, Doğukan, Maicon, Doukara
Trabzonspor XI: Onur, Zeki Yavru, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Olcay, Rodallega, Burak
PEREIRA'NIN YERİNE ZEKİ YAVRU
Karşılaşma öncesinde ilk 11'de yer alan Pereira'nın maç öncesinde kendisini iyi hissetmemesi sonrasında Trabzonspor'da ilk 11'e Zeki Yavru alındı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın