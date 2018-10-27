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11'ler | Antalyaspor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Sporx.com
11'ler | Antalyaspor - Trabzonspor
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27 Ekim 2018 18:08
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde istikrarsız bir görüntü çizen Trabzonspor, Antalyaspor karşısında favori olarak çıkıyor. iddaa risk yönetimi, Trabzonspor galibiyet oranlarını sırasıyla 2.05, 2.00 ve 1.90'a kadar çekti ve bordo-mavili takımın iddaaseverler tarafından günün galibiyeti en çok tercih edilen takımları arasına girdi. Antalyaspor - Trabzonspor maçı için açılan diğer alternatif seçenekleri görmek ve bu maçı Bilyoner'den kuponunuza eklemek için hemen tıklayın!

Antalyaspor XI: Boffin, Cissokho, Diego, Salih, Nazım, Chico, Yekta, Hakan, Doğukan, Maicon, Doukara

Trabzonspor XI: Onur, Zeki Yavru, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Olcay, Rodallega, Burak

PEREIRA'NIN YERİNE ZEKİ YAVRU

Karşılaşma öncesinde ilk 11'de yer alan Pereira'nın maç öncesinde kendisini iyi hissetmemesi sonrasında Trabzonspor'da ilk 11'e Zeki Yavru alındı.

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