1170 TL ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? (Mayıs 2020)

Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ekonomik olarak adeta bir yıkım gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında dükkanlar açılmadı, ücretli olarak çalışan milyonlarca işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Hükümet yetkilileri ise, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği sağlanacağını açıklamıştı. Peki, ücretsiz maaş desteği başvuruları nasıl yapılıyor? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? İşte ücretsiz izin maaş desteği hakkında bilinmesi gerekenler…Bakan Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.Yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak izne çıkarılan kimseler, ücretsiz izin maaş desteğine başvuru yapabilecek. Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan kimselere de ücretsiz izin maaş desteği sağlanacak.Ücretsiz izne başvuru yapabilmek için herhangi bir şart aranmıyor. İşyerinizden ücretsiz olarak izne çıkarıldıysanız, işvereninizin İşkur'a yapacağı bildirim sonrası ücretsiz izin maaş desteğine hak kazanmış olacaksınız.Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilirler." dedi.Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği verilecek.alışma ma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin maaş desteğine başvuruların yaklaşık 3 milyona yakın olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, işlemlerin hızlı şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.