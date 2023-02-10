115 saat sonra enkaz altından gelen mucize!

Adıyaman'da 6 yaşındaki Kübra ve 6 aylık hamile annesi enkaz altından 115 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından sağ salim çıkarıldı

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115 saat sonra enkaz altından gelen mucize!
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10 Şubat 2023 23:20
Pazartesi gecesi sabaha karşı merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkazda mahsur kaldı.

Enkazda kalan vatandaşları çıkarmak için arama kurtarma ekiplerinin saatlerdir süren mücadelelerinde de mucizeler gerçekleşiyor. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da 115 saat sonra bir mucize haberi geldi.

Polonyalı ve Türk ekiplerinin ortak çalışması sonucu 6 yaşındaki Kübra ve 6 aylık hamile olan annesi Zahide Hanım enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

 

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