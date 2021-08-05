110 metre engelli altını Jamaika'nın

Erkekler 110 metre engellide Jamaikalı Parchment şampiyon oldu.

110 metre engelli altını Jamaika'nın
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkekler 110 metre engellide Jamaikalı Hansle Parchment altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 110 metre engelli finalinde 13.04 ile bitiren Hansle Parchment, altın madalyaya uzandı. Londra 2012'de bronz madalya alan Parchment, Tokyo 2020'de altın madalyayı boynuna taktı.

ABD'li Grant Holloway, 13.09'luk derecesiyle gümüş, Jamaikalı Ronald Levy ise 13.10'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

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