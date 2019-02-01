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11 yabancılı, çift forvetli; 2019 model Galatasaray

Yeni transferler sonrası Galatasaray sahaya 11 yabancı ile çıkacak, Diagne ve Mitroglou ile gol arayacak

Kaynak: Sabah
11 yabancılı, çift forvetli; 2019 model Galatasaray
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01 Şubat 2019 09:07
Fatih Terim bir önceki G.Saray deneyiminde üst üste iki şampiyonluğa çift forvetle oynayarak ulaşmıştı.

Sırasıyla Elmander- Baros, Elmander-Necati, Umut-Burak, Burak-Drogba ikilisini kullanan Terim'in yeni hücum silahı belli oldu: Diagne- Mitroglou.

Sezona elinde sadece Eren Derdiyok'la girmek zorunda kalan İmparator, Eren'in sakatlığı sonrasında forvetsiz kalmış, Sinan Gümüş ve Onyekuru'yu mecburen bu bölgede denemişti



MAİCON ASKIYA ALINACAK

Luyındama transferi ile yabancı sayısı 15'e çıkan G.Saray'da Maicon'un lisansı askıya alınacak. Brezilyalı stoperden transfer dönemi 28 Şubat'a kadar açık olan Çin ve 29 Mart'a kadar transferin sürdüğü Japonya'dan gelecek teklifleri değerlendirmesi istenecek. Bu arada Maicon dün sosyal medya hesabından şampiyonluk kutlamasında çekilen bir kareyi paylaşıp, "Aşkın sonsuza dek sürecek. Hep beraber teşekkürler tanrım" mesajını verdi.

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