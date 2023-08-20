11. Van Denizi Su Sporları Festivali sona erdi

Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen "11. Van Denizi Su Sporları Festivali" bugün yapılan yarışmalarla son buldu.



Edremit Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde yapılan festivalin son gününde yaklaşık 600 sporcu 6 dalda yarıştı.



Flyboard gösterisi, rafting, plaj futbolu, plaj voleybolu, hentbol, yelken, kano, kürek, dragon, yüzme ile halk yarışmalarının yapıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.



Yarışmalarda dereceye girenler için düzenlenen törende konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partilerinin gençleri çok önemsediğini söyledi.



AK Parti'de genç milletvekillerinin çoğunlukta olduğunu belirten Kayatürk, "Biz insanımıza önem veriyoruz. Ama gençlere ayrı bir önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın çizgisinde olan Belediye Başkanımız İsmail Say'ın da vatandaşlarımız ve gençlerimizle iyi ilişkiler kurduğunu görüyoruz. Partimiz ve beledilerimizle ilimize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Belediye Başkanı İsmail Say ise festivale ilginin yoğun olduğunu aktardı.



Yarışmaların Van ve çevre illerden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlendiğini anlatan Say, "Festivalimiz bugün sona erdi. Farklı kategorilerde dereceye giren sporcularımıza ödüllerini verdik. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.



İl Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir de kentin güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Festivalimiz renkli görüntülere sahne oldu. Sporu tabana yaymayı amaçlıyoruz. Katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



