11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası sona erdi
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20 Ağustos 2023 18:18
Sakarya'da düzenlenen 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciğince 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'den 42 ilin yanı sıra Azerbaycan, Tataristan Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Ukrayna, Suriye, Gürcistan, İran, Afganistan ve Kazakistan'dan toplam 1320 sporcu katıldı.

Sakarya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği turnuvaya katılan sporcular, minikler, süper minikler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde tatamide birbirleriyle mücadele etti.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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