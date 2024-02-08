11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı

Antalya'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı
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08 Şubat 2024 17:11
Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, başladı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde poomsea kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Yıldızlar ve gençler kategorisindeki müsabakalar uluslararası puan verirken, büyükler kategorisindeki dereceler olimpik puan olarak sporcuların hanelerine yazılacak. Turnuva yarın yıldızlar kategorisindeki müsabakalar ile sürecek.

Turnuva, 14 Şubat'ta büyükler kategorisi final karşılaşmaları ile sona erecek.

 

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