(11 Temmuz Pazar) İzle Manajerimi Ara 45. bölüm final son bölüm

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11 Temmuz 2021 10:53
(11 Temmuz Pazar) İzle Manajerimi Ara 45. bölüm final son bölüm
Menajerimi Ara yeni bölüm Star TV'de 11 Temmuz 2021 Pazar final bölümü yayınlanıyor. Yeni bölüm Menajerimi Ara 45. bölüm olarak ekranlarda seyirci ile buluşacak. 'Menajerimi Ara'nın 45. bölümünden bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Dicle ve Barış arasındaki gerginliğin devam ettiği dikkat çekerken, Dicle ise Ego Ajans'a alınmıyor. Bu duruma çok sinirlenen Kıraç, Dicle'nin yanında dururken, Kıraç ve Dicle'nin samimi baba-kız anları kalpleri ısıtıyor. Mehmet Esen ve Peride'nin karşılaşması ikilinin geçmişine dair soru işareti yaratırken, Nursel Köse'nin yaşadığı kriz yeni bölüme dair merak uyandırıyor. 

MENAJERİMİ ARA 45. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MENAJERİMİ ARA 45. BÖLÜM ÖZET
Menajerimi Ara 45. bölümünde; Barış'ın Sinan'a attığı yumrukla Dicle ve Barış'ın arası tekrar açılır. Dicle Sinan'a karşı hissettiği mahcubiyetten ötürü Sinan'a oyuncusu Cem Belevi'nin filminde başrol oynayacağının sözünü verir. Bu sırada Ceyda'ya karşı savaşını sürdüren 'Süper Ego'; Cem Belevi, Nursel Köse ve Mehmet Esen'i Ceyda'ya kaptırmamak için dört bir yandan planlar yapar. Kıraç, Dicle, Gülin ve Emrah; Belevi için mücadele verir. Çınar, bir yandan Nursel Köse'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da özel hayatına vakit ayırmak için büyük çaba gösterir. Mehmet Esen'i ikna etmek Peride'ye kalınca Peride, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bununla beraber Dicle'yle arası bozulan Barış ise kariyeriyle ilgili yeni kararlar alır.



MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZET

Menajerimi Ara son bölümünde; Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans'ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazanır. Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer. Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans'a düşer. Öte yandan, Peride'nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç'ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç'ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin'in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.



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MENAJERİMİ ARA FİNAL NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümleriyle Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni bölüm Menajerimi Ara 45. bölümüyle 11 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de yayınlanıyor.

KAMERA ARKASI MENAJERİMİ ARA

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