11 Mayıs Survivor Ödül Oyununu kim kazandı?

Survivor Ödül oyunu nefesleri kesti ve kazanan Gönüllüler oldu. 11 Mayıs 2020 bölümünde ödül oyunu için yarışan yarışmacılar Survivor Ödül oyununu kim kazandı sorusunun cevabını oluşturmuş oldu. Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Yarışmacılar ödülü kazanabilmek adına parkurlarda tüm hünerlerini sergiledi. İki takım arasında kıyasıya geçen mücadelede 9-9'a kadar geldi ve ödülü kazanan takım bayrak yarışıyla belirlendi. Bu akşamki ödül oyununda Berkan son sayıyı alarak Gönüllüler takımına ödülü kazandıran isim oldu.Survivor'da ödül oyunu için bayrak yarışına takımlar en iyi kadın ve erkek yarışmacılarını çıkardı. Ünlülerden Elif ve Sercan, Gönüllülerden Nisa ve Berkan, ödül oyununda bayrak yarışına çıktı. Ünlüler takımı, parkuru önce tamamladılar fakat Berkan, atışlarda çok iyi performans sergiledi. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.Survivor 2020'de Cumartesi ve Pazar günleri iki dokunulmazlık oyunu oynandı. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler, 10-8 skorla kazandı. Böylece Ünlüler, hem dokunulmazlığı hem de erzak paketini kazanmış oldu. 10 Mayıs Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler 10-4 gibi farklı bir skorla Gönüllüler kazandı.Survivor'da Cumartesi ve Pazar günü ada konseylerinde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayı belirledi. 9 Mayıs Cumartesi günü Survivor 2020'de dokunulmazlığı Gönüllüler kaybetmiş. Yapılan ada oylamasında Gönüllülerde adı en çok yazılan isim Berkan oldu ve Gönüllülerin ilk eleme adayı oldu.Survivor 2020'de 10 Mayıs Pazar günü ada konseyi bu sefer Ünlüler için toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı içinden eleme potasına gönderilen isim ise Mert oldu.Geçen hafta yapılan Survivor 2. dokunulmazlık oyunu sırasında Ünlüler ile Gönüllülere yeni görevleri verilmişti. Buna göre takımlar, bilinen bir şarkıya yeni sözler yapıp besteleyeceklerdi. Survivor 2020'de takımların yaptıkları şarkıların hangisi güzel izleyiciler karar verdi. Buna göre Survivor'da şarkı yarışmasını kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler, bu oyunu kazanarak 4 kere üst üste görev oyununu kazanmış oldu.