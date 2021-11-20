11 maddede Galatasaray'ın derbi hazırlığı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, derbi karşılaşmasına hafta boyunca nasıl hazırlandı? Florya'da neler oldu? İşte yaşananlar...

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11 maddede Galatasaray'ın derbi hazırlığı
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20 Kasım 2021 10:54

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