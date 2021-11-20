11 maddede Galatasaray'ın derbi hazırlığı
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, derbi karşılaşmasına hafta boyunca nasıl hazırlandı? Florya'da neler oldu? İşte yaşananlar...
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20 Kasım 2021 10:54
Galatasaray
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AVRUPA'DAN FUTBOL
Roma'dan kadına şiddeti engellemeye yönelik alkışlanan hareket
Lille iki farklı öne geçtiği maçta Monaco'yla berabere kaldı
Bayern Münih'e deplasmanda sürpriz yenilgi
Pochettino: "Eşim, dünyanın en iyi teknik direktörü olduğumu söylüyor"
De Bruyne'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı!
Abidal'in eşi boşanma davası açıyor
İtalya'da Belotti savaşı: Inter - Milan!
Pep Guardiola: "Şampiyonluk her sezon daha zor"
Xavi: "Sonuca göre yargılanacağız"
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