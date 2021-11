11. bölüm Evlilik Hakkında Her Şey izle, Yeni bölüm Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm

Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölümünün özeti, Neyran ve Koray tarafından köşeye sıkıştırılan Melisa'ya bir çıkış yolu arayan Azra ve Yıldırım'ın işi bu sefer hiç de kolay olmayacaktır. Ural ve Sanem cephesinde ise gerilim hat safhadayken DNA sonucu gelir. Çolpan ve Erman, Serhan'ı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulmuşlardır. Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler. Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa'ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk'a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm özeti, Azra, oğlunu kaçırmaya kalkan Jale'nin peşini bırakmaz. Yolun sonuna gelen Jale ise kötülüğünün bir sınırı olmadığını kanıtlar. Erman'ın gelişiyle planları alt üst olan Çolpan ve Yıldırım, durumu toparlamaya çalışsalar da bu o kadar kolay olmayacaktır. Bu durum başlarına başka belalar açılmasına sebep olur. Duruşmada Selçuk ve Eylül'ün söyledikleriyle derinden sarsılan Ural, Alina'nın öz kızı olmama ihtimalini reddeder. Sanem ise Selçuk'un açacağı babalık davasına karşı hazırlıklı olabilmeleri adına Ural'ı hızlı bir şekilde DNA testi yaptırması konusunda ikna etmeye çalışır. Koray'ın baskısından kurtulan Jale yıllar sonra özgür bir hayatı deneyimlemeye başlar. İlk raundu kaybeden Koray ise intikam planlarını yapmaya çoktan başlamıştır. Azra'yı alt edecek çok güçlü bir avukat arayışına girer. Böylece hayatımıza Neyran Çelik dahil olur. Koray'ın bilmediği ise Neyran'ın, Azra ve Yıldırım'la görülecek geçmişten gelen bir hesabının olmasıdır.



Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey. BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek