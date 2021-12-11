(11 ARALIK GÖNÜL DAĞI) Cumartesi izle 43. bölüm

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GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN







Ramazan ve Asuman'ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?

Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile'nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?

Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan'ın Asya'yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?

Doktor Kenan'ın

(Serkan Kuru),

Düğüncü Muammer

(Ali Düşenkalkar)

ve Döndü

(Feyza Işık)

'nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder… Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırken, Veysel

(Semih Ertürk)

ve Cemile

(Nazlı Pınar Kaya),

hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir… Yıllardır özlemini duydukları ve arsa tapusunu alarak temelini attıkları ev hayalleri, Mezarcı İlyas'ın

(Halil İbrahim Kalaycıoğlu)

son dakika kararıyla yerle bir olur. Senet gününü beklemeden parayı isteyen Mezarcı İlyas'a Veysel'in tepkisi çok sert olacaktır.

Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bekleyen nihai son…

Kendisini istemeye gelen aileyi reddettiği halde emrivaki yapılan, Ramazan'la buluşmak isteyen ve hayal kırıklığı yaşayan Asuman (

Hazal Çağlar

), nasıl bir karar alacak? Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bu kez nihai bir son mu bekliyor?

Selami ağıtçılığa başlıyor…

Ailesinin mahkemeye vermesiyle babasının mal varlığından ve servetinden men edilen Selami

(Eser Eyüboğlu),

Hüseyin'le

(Erdal Cindoruk)

konuşarak ağıtçılığa başlıyor. Ancak ilk işinde cenaze evinde ağıt söylerken türküye geçen Selami, meslektaşı teyzelerin elinden zor kurtuluyor… Tam yolun sonuna geldiğini düşünen Selami ve Keriman'ı

(Çiğdem Aygün)

bekleyen müjdeli haber ne?

"Uçan Araba" projesiyle ilgili çalışmalar hızlanıyor…

"Uçan Araba" icadıyla ilgilenen şirket için yeni projeleriyle ilgili çalışmaları hızlandıran Taner ve amcaoğullarını, 42. Bölümde birbirinden ilginç sürprizler ve heyecanlı olaylar bekliyor.

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.



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