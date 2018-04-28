'108 yıllık çınar' yeniden Süper Lig'de

Türk futbolunun 108 yıllık mazisi olan kulübü MKE Ankaragücü, 6 sezonluk aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü.Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yenen sarı-lacivertli takım, Süper Lig'e çıkma mücadelesi verdiği Ümraniyespor ve Boluspor'u geride bırakarak şampiyon Çaykur Rizespor'dan sonra Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunun 28. haftasında, 25 Şubat 2012'de deplasmanda oynadığı maçta Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup olarak Spor Toto 1. Lig'e düştü.1. Lig'de de tutunamayan başkent ekibi, düştüğü Spor Toto 2. Lig'de 2016-2017 sezonunda şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e çıktı.Spor Toto 1. Lig'de sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlayan ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştı.Sarı-lacivertli ekip, 6 yıllık hasretin ardından Spor Toto Süper Lig'deki yerini aldı.MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Süper Lig'e çıkma inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini söyledi.Spor Toto 2. Lig'de 2016-2017 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de de başarılı olarak Süper Lig'e çıkan sarı-lacivertli ekibin başkanı Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gururluyuz, güçlüyüz Ankaragüçlüyüz." dedi.Sarı-lacivertli kulübün yaşadığı büyük sıkıntılara rağmen Süper Lig'e dönmeyi başardığını ifade eden Yiğiner, "Büyük sıkıntılarla uğraştık ancak kulübümüz hak ettiği yere geldi. Kimi zaman yalnız kaldık ama umudumuzu hiç yitirmedik. Teknik direktörümüz İsmail Kartal başta olmak üzere yöneticilerimiz, futbolcularımız, kulüp çalışanlarımız ve özellikle de büyük taraftarımız şampiyonluğun tuğlalarını tek tek örerek mutlu sona ulaştık." diye konuştu.Süper Lig'e dönmelerinin her şeyi bitirmediğini, bu başarının aslında yeni bir mücadelenin de başlangıcı olacağını vurgulayan Yiğiner, şunları söyledi:"İnancımız hiç sarsılmadı ve sonunda başardık. Keşke 'Acısıyla tatlısıyla o günler geride kaldı.' diyebilseydik. Maddi sıkıntılarımız devam ediyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bu süreci en kısa sürede sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil, siyasetçilerimiz, belediye başkanlarımız başta bütün şehir Ankaragücü'ne sahip çıkmalıdır. Çünkü Ankara bir markadır. Bu birlik beraberliği sağlarsak Ankara'nın ve Ankaragücü'nün aşamayacağı zorluk yoktur."