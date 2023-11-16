Haber Tarihi: 16 Kasım 2023 11:05 - Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 11:05

1000 Yatırımlar Holding (BINHO) ne zaman işlem görecek?

1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları: Kaç lot verdi, düştü? | 1000 Yatırımlar Holding halka arz borsada ne zaman işlem görecek soruları merak ediliyor. Halka arz takviminde, bu hafta 3 şirket onay aldı. 1000 Yatırımlar Holding A.Ş'de bu şirketlerden biri oldu. En son 2-3 Kasım tarihinde Tureks Turunç işlem görmeye başlamıştı. O tarih aralığından sonra yeni halka arz onay haberi beklenirken, 10 Kasım tarihinde SPK onayıyla yeni şirketler belli oldu. Peki, 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? 1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

1000 Yatırımlar Holding (BINHO) ne zaman işlem görecek?
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1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları: Kaç lot verdi, düştü? | 1000 Yatırımlar Holding halka arz borsada ne zaman işlem görecek soruları merak ediliyor.   Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1000 Yatırımlar Holding halka arz talep toplama tarihleri kesinleşti. 1000 Yatırımlar Holding hisse fiyatı 125 TL olarak; halka açıklık oranı ise yüzde 20,21 olarak belirlendi. Bu noktada yatırımcıların gözleri "1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorularına çevrildi. İşte, 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri...

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI: KAÇ LOT VERDİ?
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. Halka arz hisse fiyatı 125 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Ne İş Yapar?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. esas sözleşmesinde yer alan amaç ve faaliyet konusuna uygun şekilde kar yaratma yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin sermayelerine yatırım yapmaktadır.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. hissesi 125,00 TL'den halka arz olacak.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nun Sembolü Ne Olacak? 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Borsa Kodu

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. hissesinin sembolü "(BINHO)" olacak.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzının büyüklüğü 1.187,5 milyon TL olarak açıklandı.


1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nun halka arz açıklık oranı 20,21%'dir. Toplamda 9 milyon 500 bin adet lot dağıtılacaktır.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Katılım Endeksine Uygun Mu?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş, katılım endeksine uygundur.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Halka Arzı Bireysele Eşit mi Yoksa Tamamı Eşit mi Olacak?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan 1000 Yatırımlar Holding halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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