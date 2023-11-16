1000 Yatırımlar halka arz sonuçları: Kaç lot verdi? | 1000 Yatırımlar Holding halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları: Kaç lot verdi, düştü? | 1000 Yatırımlar Holding halka arz borsada ne zaman işlem görecek soruları merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan 1000 Yatırımlar Holding halka arz talep toplama tarihleri kesinleşti. 1000 Yatırımlar Holding hisse fiyatı 125 TL olarak; halka açıklık oranı ise yüzde 20,21 olarak belirlendi. Bu noktada yatırımcıların gözleri "1000 Yatırımlar Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorularına çevrildi. İşte, 1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihleri...1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. Halka arz hisse fiyatı 125 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.1000 Yatırımlar Holding A.Ş. esas sözleşmesinde yer alan amaç ve faaliyet konusuna uygun şekilde kar yaratma yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin sermayelerine yatırım yapmaktadır.1000 Yatırımlar Holding A.Ş. hissesi 125,00 TL'den halka arz olacak.1000 Yatırımlar Holding A.Ş. hissesinin sembolü "(BINHO)" olacak.1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzının büyüklüğü 1.187,5 milyon TL olarak açıklandı.1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nun halka arz açıklık oranı 20,21%'dir. Toplamda 9 milyon 500 bin adet lot dağıtılacaktır.1000 Yatırımlar Holding A.Ş, katılım endeksine uygundur.1000 Yatırımlar Holding A.Ş halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)- 2.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).- 2.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).- 2.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).- 3.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).- 3.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).- 4.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).- 4.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).- 4.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan 1000 Yatırımlar Holding halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.