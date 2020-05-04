1000 TL sosyal yardımı başvurusu yap

Sosyal yardım olarak devletimizin verdiği destek maaşları ile ilgili 3. faz pandemi sosyal destek başvurusu adı altında gerçekleştirilmeye başlandı. Sosyal destek ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin yoğun aramalar yapılıyor. Türkiye'de corona virüsü ile mücadele kapsamında ekonomik anlamda önemli adımlar atılırken bunlardan biri de 1000 TL sosyal yardım parası desteği. Geçtiğimiz günlerde 2 milyonu aşkın vatandaşa 1000 TL'lik sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. İkinci ödemelerin de dağıtılmaya başlandığı dün Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bizzat duyuruldu. Peki 1000 tL sosyal yardım desteği kimlere veriliyor?



EDEVLET 1000 TL BAŞVURU GÜNLERİ



Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,



TC Kimlik Numarasının son hanesi;



0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma



günlerinde başvuruları alınacaktır.







Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.



Bilgilerinize sunarız."



1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



3. faz ödemeler kapsamında en çok merak edilen sorulardan birisi olarak '1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar bu haktan yararlanıp yararlanamayacaklarını sosyal yardım parası başvuru şartları ile öğrenebiliyor.



E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA



Gelen son bilgilere göre, yaşanan yoğunluk durumundan kaynaklı başvuru süreci T.C. kimlik numaraların son rakamına göre ayrıldı. İşte, E Devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu, şartları ve sonuç sorgulama ekranı hakkındaki son dakika bilgileri!







Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada durumu anlattı ve başvuru şeklini tarif etti. Sosyal destek pandemi için yapılacakları işte böyle duyurdu. Selçuk açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık. Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " sözlerini kullandı.Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,TC Kimlik Numarasının son hanesi;0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,2 olan vatandaşlarımızın Salı,4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,8 olan vatandaşlarımızın Cumagünlerinde başvuruları alınacaktır.Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.Bilgilerinize sunarız."3. faz ödemeler kapsamında en çok merak edilen sorulardan birisi olarak '1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar bu haktan yararlanıp yararlanamayacaklarını sosyal yardım parası başvuru şartları ile öğrenebiliyor.Gelen son bilgilere göre, yaşanan yoğunluk durumundan kaynaklı başvuru süreci T.C. kimlik numaraların son rakamına göre ayrıldı. İşte, E Devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu, şartları ve sonuç sorgulama ekranı hakkındaki son dakika bilgileri!

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