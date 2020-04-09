1000 TL sosyal yardım parasını ne zaman alırım?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000 TL'lik sosyal yardım parası desteği yapılacağı Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yaşanan bu gelişmenin üzerine milyonlarca vatandaş arama motoru üzerinden 'Sosyal yardım destekleri kimlere verilecek, ne zaman yatacak? aratmasını gerçekleştirmeye başladı. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Böylelikle, sosyal yardım parası başvurusu hakkındaki süreç netleşmiş oldu. Yardımdan faydalanacak olanlar kişiler, devlet tarafından belirlendi. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası desteği kimlere verilecek, ne zaman yatacak? Haberimizin içerisinden '5 Nisan 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet ile sorgulama 2020' seçeneğini bulabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Böylelikle, sosyal yardım parası başvurusu hakkındaki süreç netleşmiş oldu. Yardımdan faydalanacak olanlar kişiler, devlet tarafından belirlendi.Edinilen son dakika bilgisine göre, yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E Devlet sorgulama sayfası erişime açıldı. Peki, 5 Nisan sosyal yardım parası nasıl, nereden alınır? 1000 TL yardım parasından kimler yararlanacak ve ne zaman ödenecek?İşte, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet sorgulama ekranı ile sürece dair tüm merak edilenler!Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:Yaşlı AylığıEngelli Yakını AylığıSilikozis AylığıEşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit YardımMuhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit YardımÖksüz Yetim YardımıMuhtaç Asker Çocuğu YardımıŞartlı Eğitim YardımıŞartlı Sağlık YardımıÇoklu Doğum YardımıPsiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım ProgramıEngelli AylığıDoğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,1 ve 6 olanlar 2'sinde2 ve 7 olanlar 3'ünde3 ve 8 olanlar 4'ünde4 ve 9 olanlar 5'indeÖdeme alacakların PTT şubelerinde sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle PTT şubeleri kapatıldı. Bu nedenle ödemeler konutlara elden yapılacak.Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor.Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır."Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah."Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılır.Açıklamada, hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından (bugün) itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, bu süreçte sosyal yardım ödemelerinin, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle birlikte evlere yapılacağı kaydedildi.Kapatılmayan iş yerlerinde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetin durdurulabileceği aktarılan açıklamada, "Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz." denildi.