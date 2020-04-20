1000 TL Sosyal Yardım Başvuru şartları neler? E devlet 1000 Lira Sosyal Yardım Başvuru sayfası

EDEVLET 1000 TLSOSYAL YARDIM BAŞVURU SAYFASI

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 lira şartları belli oldu. Yapılan açıklamada edevlet 1000 lira sosyal yardım başvuruları merakla beklenmeye başlandı. 2. faz ödemeleri sosyal yardımları belirtilen zamanlarda ödemeler yapılacak şekilde sosyal yardım başvuru sayfası ulaştırılacak. Hangi sayfadan 1000 lira sosyal yardım yapılır, sosyal yardım alma, kimler sosyal yardım alabilir gibi sorular sayesinde araştırmalar gerçekleştiriliyor.Edevlet üzerinden şartları belirtilen 1000 lira ödemeleri maaş olarak PTT'lerden çekilebilecek. Bakanlık 3. faz ödemelerinin de planlandığını açıklamıştı ve vatandaşlar bekleyişe geçti.3. faz sosyal yardım başvuru tarihlerini ilk iki sosyal yardım fazındaki gibi kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 1000 TL sosyal yardımı alabilmek için haber akışını iyi takip etmesi gerekiyor. Uzmanlar, ilk iki faz 1000 TL yardımdan faydalanan düşük hane gelirli vatandaşların sosyal yardımlara ilişkin gündemi iyi takip ettiğine işaret etti. 3. faz 1000 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların gündemi çok iyi takip etmesi gerektiğini ifade etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır." denildi.İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi. Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi."3. Faz Sosyal Yardım İçin Başvurular İleri Bir Tarihte, e-Devlet Üzerinden Yapılacak" Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayan Selçuk, sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, 3. fazda, 1 ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er TL destekte bulunacaklarını söyledi. Bakan Selçuk; "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." dedi. Bakan Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.