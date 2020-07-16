1000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2020 Kurban Bayramı öncesi maaş

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

31 Temmuz Cuma

1 Ağustos Cumartesi

2 Ağustos Pazar

3 Ağustos Pazartesi

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.



Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsi, el-Mebsut, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır.



Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidaye, I, 429). Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinani, el-Hidaye, VII, 146). Kurban, -fıkhi hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Emekli ikramiyesi Emekli maaşı alanlar kurban bayramında normal maaş gününden daha erken maaşını alacak. Bu konuyla ilgili emekli maaşları ve emekli ikramiyesi konularında gelişmeler yaşandı. 1000 TL Kurban Bayramı emeklilere ikramiye olarak belirlenen ücretin de bayram gelmeden yatırılacağı belirtiliyor. Merakla beklenen soru cevabını buldu ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, kurban bayramında emekli ikramiyesi, emekli bayram harçlığı, emeklilere bayram maaşı, emekli maaşı bayram gibi bilgiler yoğunlukla aratılıyor.Bayram günlerinde emekliler maaşlarını alarak girebilmeyi diliyor bu sebeple emekli ikramiyesi, emekli maaşı bayram konularında hareketlilik yaşanıyor.Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile 1000 TL Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.2020 Kurban Bayramı Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.Kurban Bayramında emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı resmi olarak açıklanmadı ancak geçen yılki gibi 1000 TL olması bekleniyor.