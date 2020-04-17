1000 Lira Sosyal Yardım Başvuru sonuçları sorgulama, 1000 Lira Sosyal Yardım nereden alınır?

Bakanlıktan açıklanan 1000 TL sosyal yardım nereden alınır ise daha önceden de açıklanmış bir konuydu. 1000 lira yardım başvurusunda nereden alınacağı sorusunun cevabı PTT şubelerinden olarak görülüyor. Çünkü 1. faz ödemeleri PTT şubelerinden yapılmıştı ve vatandaşlar sıraya girerek sıraları gelince ödemelerini alabilmişti. Sorgulama ve nereden alınır sorularının cevaplarını bulacağınız sorular mevcut haberimizde detaylandırılmış ve 1000 liranın çıktığını bulabileceğiniz sayfa burada.1000 TL sosyal yardıma e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 1000 Lira 2. faz sosyal yardımdan, daha önceki 1000 TL sosyal yardımdan faydalanmamış toplam 2,3 milyon vatandaş faydalandı. 2. faz 1000 TL sosyal yardımları PTT görevlileri ile hanenizin kapısına kadar gelecek. Haneye kadar PTT memurlarının gelip 1000 TL sosyal yardımları teslim etmesinin temel nedeninin koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önemli bir tedbir olduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3. faz sosyal yardımlarının da PTT şubelerine gitmeksizin kapıda yapılacağını ifade etti. Peki, 3. faz sosyal yardımlara ne zaman başvurulacak? 3. faz 1000 TL sosyal yardımlara e-Devlet üzerinden nasıl başvurulur?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı. İkinci faz yardımlar için başvuruya gerek yokken, üçüncü faz yardımlar için e-Devlet'ten online başvurular alınacak ve yardımlar başvuruların değerlendirilmesinin ardından başlayacak.Başvuruların otomatik olarak bakanlık tarafından yapıldığı sosyal yardım için ödemeler, 1 Nisan'da PTT üzerinden gerçekleşecek. Sosyal yardımdan, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alan bazı vatandaşlar yararlanmış olacak.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."Toplam 4,4 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 1000 TL sosyal yardımlarr e-Devlet üzerinden yapılıyor. 3. faz 1000 TL sosyal yardımlarına kadar gelen ilk iki fazla toplam 4,4 milyon hane sosyal yardımlardan faydalanacak. 3. Faz 1000 TL sosyal yardımların ne zaman yapılacağı büyük merak konusu haline geldi. Bakanlığın 1000 TL 3. faz sosyal yardımlarını o tarihler arasında yapılması bekleniyor. Hane geliri düşük olan milyonlarca vatandaş, e-Devlet sistemi üzerinden 1000 TL sosyal yardıma nasıl başvuracağını araştırıyor.