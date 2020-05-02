1000 lira sorgulama (Pandemi Sosyal Destek)

Kimler 1000 lira nakdi desteğe başvurabilir?

başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.

Başvurularda hangi yol izlenecek?

Başvurularda gelir kıstası şartı yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınıniçeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı.Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı.Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek.Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.Buna göre,Ayrıca,Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.Bu kapsamdaCumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.BaşvurulardaBakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.