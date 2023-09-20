100. Yıl Cumhuriyet Koşusu, Fatih'te yapılacak

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 10 kilometrelik 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirilecek.



29 Ekim'deki koşuya çok sayıda atletin yanı sıra bu coşkuya ortak olmak isteyen vatandaşlar da katılım sağlayabilecek.



Sultanahmet ve Eminönü parkurunda gerçekleşecek etkinlik kapsamında Cumhuriyet'in simge şehirleri olan Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum, Sivas, Amasya, İzmir, Samsun, Çanakkale ve Ankara'dan yola çıkan atletler, Sultanahmet'te yerlerini alacak.



Birbirinden heyecanlı spor aktivitelerinin de yer alacağı Cumhuriyet Koşusu'nun finalinde dereceye girenlere çeşitli para ödüllerinin yanı sıra kupa ve sürpriz hediyeler verilecek.



