29 Ekim

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu tamamlandı

Van'da gerçekleştirilen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 15:42
Van'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Valilik, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu üyesi Hakan Durğun, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bisikletin önemli bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekmek istediklerini belirten Durğun, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu etkinliğimizi düzenledik. Bisiklet kullanımı yaygınlaşmalı. Sağlıklı yaşam için pedal çevirelim. İlimizin bisiklet dostu şehirler arasında yer alması için çalışmalara katkı sunacağız. Sosyal sorumluluk projelerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery