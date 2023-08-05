100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu sürüyor

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu sürüyor
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05 Ağustos 2023 15:06
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara arasında 175 kilometrelik 5'inci etabı devam ediyor.

Kent merkezinde Belediye Meydanı'nda start alan sporcular yaklaşık 45 kilometrelik mesafeyi geride bırakarak Şabanözü ilçesine ulaştı.

Güzergah üzerinde bulunan ilçenin girişinde bir grup genç ve çocuk bisikletleri ile gelerek sporculara destek verdi.

Kaymakam Mehmet Zahid Uzun'da sporcuları karşılayarak destek verdi.

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