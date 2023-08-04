100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun-Çorum etabı sona erdi

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun-Çorum arasında 176,1 kilometrelik 4'üncü etabı tamamlandı.



Turun üçüncü etabında Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Serdar Anıl Depe birinci olurken, Ahmet Örken ikinciliği, Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Burak Abay ise üçüncülüğü elde etti.



Genel klasman liderine verilen sarı mayoyu Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman giydi.



Vali Mustafa Çiftçi, Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende, sporcuların 176 kilometre boyunca pedal çevirerek Samsun'dan Çorum'a geldiklerini söyledi.



Sporcuların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde kullandıkları güzergahtan yola çıktıklarını ifade eden Çiftçi, önemli bir organizasyonun başarıyla devam ettiğini kaydetti.



Bisikletlilerin Çorum'dan Çankarı'ya, oradan da Ankara'ya gideceğini belirten Çiftçi, "7 bin yıllık tarihi şehir Çorum'un bu organizasyona dahil edilmesi bizleri çok memnun etti. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise yarışmanın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu vurguladı.



Akyön, "Bu yarışma Türkiye Yüzyılı'nın başladığı şu günlerde tarihe bir damgadır, bisikletle kültürlerarası, tarihler arası ulaşımdır. Sevgidir, saygıdır, kardeşliktir, barıştır ve pedalla Türkiye yüzyılına doğru emin adımlarla yürümektir. Bunu başardı." diye konuştu.



Sivas'tan yola çıktıklarını hatırlatan Akyön, "200 kilometreden fazla etabı 4,5 saatte bu yiğitler hiç durmadan devam etti. O gün ecdadımızın devam ettiği yolda bugün de gençlerimiz devam etti. Aynı şekilde Amasya'da, Havza'da, Samsun'da ve bugün Çorum'dayız." ifadelerini kullandı.



Törende, Vali Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.



