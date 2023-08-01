100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na katılan sporcular Tokat'tan geçti

Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alan bisiklet sporcuları Tokat'a ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na katılan sporcular Tokat'tan geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 15:16
Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alan bisiklet sporcuları Tokat'a ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas'tan Ankara'ya beş gün sürecek organizasyona 16 takımdan 100 bisikletçi katılıyor.

Bugün Sivas-Amasya etabının yapıldığı turda pedal çeviren sporcular Tokat'ın Artova ve Zile ilçelerinden geçti.

Amasya, Havza, Samsun, Çorum ve Çankırı'yı geçecek sporcular, turu 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Meclis binası önünde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına teslim edilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery