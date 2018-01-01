100 Thieves ormancısına veda etti!

100 Thieves geçtiğimiz günlerde Rift Rivals'da ormancıları Meteos yerine akademi takımlarında bulunan oyuncusu Levi ile mücadele etme kararı aldığını açıklamıştı.

Bu kararın ardından Akademi Ligi'nde yer almak istemediğini belirten William "Meteos" Hartman takımdan ayrılarak FlyQuest'in kadrosuna dahil oldu!

Oyuncu bu kararı verirken duygusal mı davrandı yoksa Flyquest takımından reddedilemez bir teklif geldi, orası soru işaretli.

Yaz splitinde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle birinci sırada olan 100 Thieves'in böyle karar vermesi beklenmiyordu. Yaşanan bu değişikliğin performans düşüklüğünden ziyade takım içi anlaşmazlığın sebep olduğunu düşünüyoruz.

Meteos'un yeni evi Flyquest takımı ise şu an ligde 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
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