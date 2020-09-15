%100 Jose Sosa için 1 ay!

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın tam formuna kavuşmak için 1 aya ihtiyacı olduğu belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
%100 Jose Sosa için 1 ay!
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15 Eylül 2020 09:55
Covid nedeniyle takımın gerisinde kalan Jose Sosa'nın gerçek gücüne kavuşması için 1 ay olduğu belirtiliyor.

Tangocu, Hatay önünde de sonradan oyuna girecek.

KONDİSYON EKSİĞİ VAR

Milimetrik pasları ve arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla herkesten alkış aldı. Teknik direktör Erol Bulut, dünkü antrenmanda öğrencisini özel olarak kutladı. Henüz kondisyon olarak arkadaşlarının seviyesine ulaşamayan Sosa'nın Rize maçında yedek soyunup, karşılaşmanın gidişatına göre forma şansı bulması bekleniyor.



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