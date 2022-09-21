10 yaşında 30 kupa sahibi İskender, F1 hayaliyle yarışıyor

Karting yapmaya 2.5 yıl önce başlayan, katıldığı yarışlarında ulusal ve uluslararası düzeyde 30'a yakın kupa kazanan 10 yaşındaki İskender Zülfikari, Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olmayı hedefliyor.



İş insanı baba İsfendiyar Zülfikari ve hukukçu anne Deniz Zülfikari'nin ilk çocukları olan İskender Zülfikari, daha 3 yaşlarında otomobil ve otomobil sporlarına olan tutkusu keşfedildikten sonra, karting sporuna yönlendirildi. Bu alanda korkusuzluğuyla öne çıkan ve ilk yarışlardan itibaren turnuvalar genelinde büyük başarılar elde eden 10 yaşındaki pilot, bu başarılarını, ailesi ve hocalarının desteğiyle çok çalışarak Türkiye'den seçilen ilk Formula 1 pilotu olma başarısıyla taçlandırmak istiyor.



Tuzla Karting Park'ta antrenman yapan İskender Zülfikari, AA muhabirine hedeflerini anlattı. Çok sevdiği karting sporuna 2019 yılında 7.5 yaşındayken başladığını anlatan İskender Zülfikari, "Okulum buraya yakın. Sürekli bu arabaları izlemekle bu tutkum başladı. Arabaya binince, o direksiyon karşısına oturunca bu sporu seveceğimi hissettim. Bir pist döndüm ve çok mutlu oldum, hoşuma gitti. Sonra artık başarılı olmaya başlayınca takım beni yarışa sokmaya karar verdi ve ben o yılımda Türkiye üçüncüsü oldum." dedi.



Bu spora başladıktan sonra pandemi yaşandığını ve verilen arada İtalya'ya gittiğini söyleyen 10 yaşındaki pilot, "İtalya'da da iyi sonuçlar almaya başlayınca gelgit yapamadık. Ondan dolayı ben 1 yıl daha Türkiye'de koşup, 2021 yılında bu sefer birincilik alarak şampiyon oldum. Türkiye şampiyonu oldum o sene. Sonra İtalya'ya gitmeye başladım. İtalya'da da iyi sonuçlar elde edince artık Türkiye'ye gelmekten vazgeçtim. Sürekli İtalya'da antrenman yapmaya başladım, çaba sarf ettim ve sonucunda İtalya şampiyonu da oldum." ifadelerini kullandı.



- Formula 1'de favorisi Max Verstappen



Hedeflerini anlatan Zülfikari, "Hedefim bu artık go-kart'tan sonra Formula yarışları. Formula 1'e kadar yükselmeyi düşünüyorum." diye konuştu.



Formula 1 yarışçılarından Lewis Hamilton ve Max Verstappen'i sevdiğini, favori yarışçısının da Verstappen olduğunu aktaran Zülfikari, okul hayatıyla ilgili de "Şu an 5. sınıftayım. Geçen yıl sınavlarımdan iyi sonuçlar almıştım. 5. sınıfta sınavlar yavaş yavaş da başlayacak. Öğretmenlerim beni destekliyorlar. Beni takip eden çok arkadaşım var." dedi.



Anne ve babasına destekleri için teşekkür eden başarılı yarışçı, "İlk önce İtalya'ya gitmeye başlayınca babam beni götürmeye başladı. Daha sonra annem gelmeye başladı. Eğitimimi de aksatmıyorum." şeklinde konuştu.



- "Beni diğerlerinden ayıran hiç korkusuz ve cesur olmam"



Pistte diğer yarışçılardan farkını da anlatan genç karting pilotu, "Piste çıktığımda beni diğerlerinden ayıran özelliğim korkusuz ve cesur olmam. Bu özelliğimle ön plana çıkıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Oğlunun başarılarıyla guru duyduğunu anlatan anne Deniz Zülfikari, bu spora 2010 yılında Tuzla'da sadece hobi olarak başladıklarına dikkati çekerek, "Oğlum enerjisini atsın, güzel zaman geçirsin diye başladık ama daha sonra antrenörleri bu konuda yetenekli olduğunu söyledi. Yarışmaya başladık. Önce Türkiye'de yarıştık sonra İtalya'ya gitmeye başladık. İtalya'da şu anda istediğimiz yere geldik. İtalya serisinde şampiyon oldu ve devam edeceğiz." diye konuştu.



- "Kartingte aile çok önemli"



Karting sporunu sevdiklerini anlatan Zülfikari, "Kartingte aile çok önemli. İskender, 7,5 yaşındaydı başladığında. Yağmurda, karda, soğukta hep pistteydik ve birimiz her zaman yanındaydık, ya babası ya da ben. Çok büyük bir emek var ve çok şükür emeklerimiz de boşa çıkmadı. İskender bizim yüzümüzü güldürdü, güldürmeye de devam ediyor. Hedefleri çok büyük. İnşallah hedeflerine kavuşur." ifadesini kullandı.



Başarılı pilotun çalışma azmine dikkati çeken Deniz Zülfikari, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ben arabalara olan merakını 3 yaşındayken keşfettim. İki tekerlekli bisiklete 3 yaşında binmeye başladı. Açıkçası basketbol, futbol da denettik ama hiç ilgisini çekmedi, hep arabalardı ilgisi. Kendini daha rahat ve güvenli hissedeceği yer olduğu için buraya geldi. 'Çalış' dediğimizde çalıştı. Hep pistte durdu. 7-8 saat antrenman yaptığı oldu. Hiçbir zaman şikayet etmedi, başardı, başarmaya da devam edecek. İnşallah Formula 1 şampiyonu olacak bir pilot yetiştirebiliyoruzdur. Onun için emek veriyoruz."



- "İtalya'daki 8 rauntluk seride şampiyon olan ilk Türk pilotu"



Oğlunun ulusal ve uluslararası turnuvalardan elde ettiği 30'a yakın kupası olduğunu dile getiren Zülfikari, "Türkiye'de iki kere şampiyon oldu. 3-4 seri de İtalya'ya gitti. İtalya'da da podyuma çıkmaya başladık. Bir kere de 8 rauntluk IAME İtalya serisinde şampiyonu oldu ve bunu başaran ilk Türk pilot oldu." görüşünü belirtti.



Anne Zülfikari, oğlunun başarıyla birlikte daha da hevesinin arttığını, bu yüzden bu spora devam ettirdiklerini de anlatarak, "Oğlum İtalya'ya tekrar gidiyor başka bir seri için. Buna hiç ara vermeden devam edeceğiz. Okulunda zorlanıyor fakat yapacak bir şey yok. Hem okulunu hem sporunu götürüyor." ifadelerini de aktardı.



- Anterönürü Yüzbaşıoğlulları: "Geleceğin Formula 1 pilotu olarak görüyoruz İskender'i"



İskender Zülfikari'nin Türkiye'deki karting antrenörü Bestanbey Yüzbaşıoğlulları da İskender'i 2018 yılının sonunda ilk geldiği zaman keşfettiklerini ve "bu çocuktan olur" dediklerini vurguladı.



2019 sezonuna çok hızlı hazırlandıklarını ve İskender'in Türkiye şampiyonasında, ilk sezonunda genel klasmanda üçüncü olduğunu hatırlatarak, "Sonraki sene pandemiden dolayı maalesef hem yurt içi hem yurt dışı yarışları yapılamadı. Sadece birkaç testle geçirdik 2020 yılını. 2021 yılında da Türkiye Karting Şampiyonası, 2020 yılındaki açıkları kapatmak için 10 ayak ve 30 yarış üzerinden yapıldı. Bu 30 yarışta da namağlup olarak, 10 pol pozisyonu aldığı 30 ayakta, bir başladı bir bitirdi. Şu ana kadar kırılması güç bir rekoru kırmış oldu. Biz geleceğin Formula 1 pilotu olarak görüyoruz İskender'i'' diye konuştu.



- Zülfikari ailesi şimdiden transfer teklifleri alıyor



Başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, transfer teklifleri almaya başladı.



İskender Zülfikari'nin ailesi transfer teklifleri ince eleyip sık dokuyarak değerlendiriyor. Çocuklarının gelecek yılın en iyisi olması için karar verme aşamasında olan aile, tekliflerin yanı sıra büyük sponsorlukların tekliflerini de değerlendirecek.









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