10 Şubat Ehliyet sınav sonuçları sorgulama, MEB Ehliyet sonuçları açıklandı mı?

10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına bakacak olursak, öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.





Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre,2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir.



DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?



Yazılı ehliyet sınavından 70 baraj puanını geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. İlk sınavı başarılı bir şekilde bitiren sürücü adayları direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını heyecanla bekliyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav listesine göre direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak geçmiş sınavlara bakıldığında ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ile 22 gün arasında yapılıyor.



DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIYOR?



Direksiyon sınavında adaylar tarafından yapılan her hata sonucunda puan kesilir. Adayların sınavlarda hata yapmasının nedenlerinden birisi de heyecandır. Bu nedenle adaylar sınav esnasında heyecanlarını kontrol altında tutmaya çalışmalıdırlar.

Sınav komisyonu tarafından direksiyon sınavında dikkat edilen kriterler;



1- Aracın tanınması: Sınav başlangıcında araç ile ilgili çeşitli sorular sorulur

2- Aracın çalıştırılması: Araç çalıştırıldıktan sonra düzgün hareket ettirilebilmesine bakılır

3- Aracın hızlandırılması: Modele bağlı olarak, araç ile azami hız limitine ulaşılması istenir

4- Geri park edebilme: Aracın geri geri kurallara uygun olarak park edilmesine bakılır

5- Eğimli yolda durma: Yukarı doğru eğimli yolda aracın durdurularak yeniden hareket ettirilmesi istenir

6- Geriye gelme: Yol şerit hizasının korunarak geriye gelinmesi istenir

7- Kavşaklarda dönüş: Dönel kavşakta sola veye sağa dönüş yapılması istenir

8- Mekanik düğmelerin kullanılması: Gerekli zamanlarda aracın havalandırma, silecek ve ışık düğmelerinin kullanılmasına bakılır

9- Dönel kavşaklar: Üç ya da daha fazla kollu kavşakta kurallara uygun dönüş yapılıp yapılmadığı kontrol edilir

10- Ani fren: Araç 30 km hıza ulaştıktan sonra, adayın ani fren yapması istenir

11- Geriye giderken dönüş yapabilme: Geriye giderken sola ya da sağa 90 derece açıyla dönüş yapılması istenir

12- Trafik kurallarına uyum: Sınav boyunca adayın trafik kurallarına ne kadar uyduğu gözlenir.



EHLİYET İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?



Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar, stajyer ehliyet sahibi olacaklar.



