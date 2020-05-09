10 soruda Trabzonspor'un dünü, bugünü ve geleceği

Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor'u gelecekte neler bekliyor?

Haber; Sporx.com
10 soruda Trabzonspor'un dünü, bugünü ve geleceği
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09 Mayıs 2020 10:42
Ünal Karaman ile iyi başlayan sezonda gerçekleşen flaş ayrılık sonrası Hüseyin Çimşir'le yoluna devam eden ve bu sezon Süper Lig'de 53 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor, 36 yıllık özlemini giderebilecek mi? Bordo - mavililerin dünü, bugünü ve geleceği hakkında 10 sorumuz var...


 
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