(10 NİSAN CUMARTESİ KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM) Cumartesi canlı yayın Kardeşlerim izle
Kardeşlerim ATV 10 Nisan yeni bölüm ekranlara geliyor ve 8. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 8. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. Yedinci bölümünde ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.
Kardeşlerim 8. bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Cumartesi ATV 8. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 8. bölüm yayınlanıyor.
Kardeşlerim 8. bölümü Cumartesi 10 Nisan 2021'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.
Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.
KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?
ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.
KARDEŞLERİM 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 10 Nisan Cumartesi yeni bölüm olarak 8. bölüm ekranlara gelecek.
KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?
Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz. Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer. Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.