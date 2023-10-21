10 milyarlık dev derbi!

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi öncesi iki takımın toplam kadro değeri dikkat çekiyor. İki ezeli rakibin toplam kadro değeri 10 milyar 850 milyon TL.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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10 milyarlık dev derbi!
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21 Ekim 2023 10:41
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 10 milyar 850 milyon TL.

Galatasaray, kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor.

Beşiktaş kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon Euro, siyah-beyazlılar bu alanda 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Brezilyalı yıldız futbolcusu Tete 24 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak.

Beşiktaş'ta ise Portekizli orta saha Gedson Fernandes 17 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.

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