10 maçtır yenilmeyen Şanlıurfaspor'da hedef Süper Lig

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 10 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirerek Süper Lig'e çıkmak istiyor.



Geride kalan sezondan bu yana oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alan Şanlıurfaspor, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise 8 gol gördü.



Bu sezon mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı-yeşilli ekip, topladığı 8 puanla 5. haftaya 5. sırada girdi.



"Süper Lig için elimizden geleni yapacağız"



Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haçım İzol, AA muhabirine, yıllar sonra takımın şampiyonluk sevinci yaşayarak bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandığını hatırlattı.



Bu sezona da iyi başladıklarını vurgulayan İzol, yaptıkları nokta transferlerle takımın eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.



Güzel başladıkları ligi güzel bitirmek istediklerini aktaran İzol, "Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Dört maçtır da yenilmezlik serimiz devam ediyor. İçeride ve dışarıda birer galibiyet, dışarıda ve içeride birer beraberlik aldık. Bu sezon amacımız önce ligde kalıcı olmak arkasından play-off'u kovalamak. El ele hep beraber Süper Lig'e gidebilmek için de elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz." diye konuştu.



"Güzel bir kadro kurduk"



İzol, transfer dönemini de iyi değerlendirdiklerine inandıklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Bu lige yeni çıktık. Kalıcı olmak için, nokta transferler yapabilmek için, transferleri mali anlamda makul fiyatlara getirebilmek için çok mücadele ettik. Özellikle Bolu kampında 40 güne yakın bir süre gece gündüz çok geç saatlere kadar çok mücadele ettik. Güzel bir kadro kurduk. Yapabileceğimiz tüm transferleri tamamladık. Bundan sonra maçlarımıza bakacağız. Taraftarlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum, kombinelerimizi alalım. Deplasmanda Keçiörengücü'yle yapacağımız mücadeleden sonra iç sahada haftaya pazar günü evimizde oynayacağımız Kocaelispor maçında muhteşem seyircimizi kamuoyuna gösterelim. Takımımızı desteklemek için kendilerini tribünlere ve kombine almaya davet ediyorum."



