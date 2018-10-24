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10 kritik soruda Fenerbahçe'nin gelecek planı!



Fenerbahçe, Phillip Cocu ile henüz istenen seviyenin çok uzağında kalırken, Ocak ayında neler yapılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.

İşte bu kritik süreçte Fenerbahçe'nin izleyeceği yol haritasını belirleyecek 10 soru...

 
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