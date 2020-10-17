10 kişilik Sevilla, Granada'ya direnemedi!

İspanya La Liga'da 6. hafta karşılaşmasında Granada, Sevilla'yı konuk etti.
Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan müsabaka Granada'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Yangel Herrera kaydetti.
Sevilla'da orta saha oyuncusu Joan Jordan, 45+3 ve 45+4. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç edildi.
Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Granada, 10 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2 maçtır galibiyet alamayan Sevilla ise 7 puanla 7. sırada yer buldu.
Granada, gelecek hafta Getafe deplasmanına konuk olacak. Sevilla ise Eibar'ı ağırlayacak.
Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan müsabaka Granada'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Yangel Herrera kaydetti.
Sevilla'da orta saha oyuncusu Joan Jordan, 45+3 ve 45+4. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç edildi.
Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Granada, 10 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2 maçtır galibiyet alamayan Sevilla ise 7 puanla 7. sırada yer buldu.
Granada, gelecek hafta Getafe deplasmanına konuk olacak. Sevilla ise Eibar'ı ağırlayacak.