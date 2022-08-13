10 kişilik Boluspor'dan müthiş zafer: 1-0

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Levent Eriş'in yönetimindeki Manisa FK ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor karşı karşıya geldi.



Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Boluspor, 54. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 90+1'de Ibrahime Balde'nin ayağından bulduğu gol ile 1-0 kazanmayı başardı. Boluspor'da genç oyuncu Naby Oulare 54. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören isim oldu.



Bu sonuçla beraber Boluspor sezona 3 puanla başlarken, Manisa FK ilk maçın ardından puanla tanışamamış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK, yine kendi evinde Denizlispor'u konuk ederken, Boluspor da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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