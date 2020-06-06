10 kişi Leipzig, 92'de yıkıldı!

Almanya Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmasında Leipzig, Paderborn'u konuk etti.
Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Leipzig'in golünü 27. dakikada Patrik Shick atarken, Paderborn'un golünü ise 90+2. dakikada Strohdiek kaydetti.
Leipzig'te savunma oyuncusu Upamecano 16. ve 27. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan ihraç edildi.
Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Leipzig, bu sonuçla 59 puana çıktı. Paderborn ise 20 puana yükseldi.
Leipzig, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Paderborn ise Werder Bremen'i ağırlayacak.
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Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Leipzig'in golünü 27. dakikada Patrik Shick atarken, Paderborn'un golünü ise 90+2. dakikada Strohdiek kaydetti.
Leipzig'te savunma oyuncusu Upamecano 16. ve 27. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan ihraç edildi.
Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Leipzig, bu sonuçla 59 puana çıktı. Paderborn ise 20 puana yükseldi.
Leipzig, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Paderborn ise Werder Bremen'i ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın