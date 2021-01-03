10 kişi kalmak da sorun değil: Milan yenilgisiz ve lider!

Serie A'nın 15. hafta mücadelesinde Benevento ile Milan karşı karşıya geldi. Milan maçı 2-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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10 kişi kalmak da sorun değil: Milan yenilgisiz ve lider!
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03 Ocak 2021 21:57
Maçta Milan'ın golü 15. dakikada Kessie'nin penaltısından ve 49. dakikada Leao'dan geldi.

Milan'da Sandro Tonali, 34. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Benevento'da Caprari, 61. dakikada penaltı kaçırdı.

A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maçta 90 dakika görev aldı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 37 yaparak zirvedeki yerini ve yenilgisizliğini korudu. Benevento ise 18 puanla 10. sırada kaldı.

Milan, Serie A'nın 16. haftasında sahasında Juventus'la çok kritik bir maça çıkacak. Benevento ise aynı haftada Cagliari deplasmanına gidecek.



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