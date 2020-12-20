10 kişi kalan Adanaspor, Ümraniyespor'a boyun eğdi

TFF 1. Lig'de 15. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Adanaspor'u ağırladı.



Ligin alt sıralarını ilgilendiren ve 2 haftadır galibiyet alamayan iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.



63. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın kırmızı kart görmesiyle Adanaspor 10 kişi kaldı. Ümraniyespor'un tek golünü 83. dakikada Ercan Coşkun kaydetti.



Galibiyetin ardından 17 puana ulaşan Ümraniyespor, ligde 11. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan Adanaspor ise 12 puanda kaldı ve ligin 16. sırasında yer aldı.



TFF 1. Lig'de haftaya Ümraniyespor, Altay'a konuk olacak. Adanaspor ise evinde Menemenspor'u ağırlayacak.



