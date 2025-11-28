10 kişi Braga, 1 puanı kaptı kaçtı

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Glasgow Rangers ile Braga karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Rangers, 45+3. dakikada James Tavernier'in penaltı golüyle öne geçti.
61. dakikada Zalazar'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Braga, 69. dakikada Gabri Martinez ile 1 puanı kurtardı.
Bu beraberliğin ardından Braga 10, Rangers ise 1 puana yükseldi.
Rangers, gelecek hafta Ferençvaroş'a konuk olacak. Braga ise Nice deplasmanına gidecek.
Rangers, 45+3. dakikada James Tavernier'in penaltı golüyle öne geçti.
61. dakikada Zalazar'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Braga, 69. dakikada Gabri Martinez ile 1 puanı kurtardı.
Bu beraberliğin ardından Braga 10, Rangers ise 1 puana yükseldi.
Rangers, gelecek hafta Ferençvaroş'a konuk olacak. Braga ise Nice deplasmanına gidecek.