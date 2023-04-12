10 kişi Bandırmaspor, Manisa FK'yı devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Manisa FK ile Ümit Şengül'ün yönetimindeki Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 73. dakikada Cebio Soukou'dan geldi. Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Bandırmaspor'da Alpay Karakaş, 17. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 47 puana yükselirken, Manisa FK 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül
Manisa FK: Ömer Kahveci, Metehan Baltacı, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Stark (Dk. 66 Gakpa), Diallo (Dk. 46 Tabla), Adem Büyük, Burak Çoban (Dk. 67 Muhammed Mert), Junior Fernandes
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Berkan Mahmut Keskin, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Arda Hilmi Şengül, Emre Kaplan, Levent Ayçiçek (Dk. 81 Tetteh), Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 22 Sergen Piçinciol), Soukou (Dk. 82 Mustafa Saymak), Saponjic (Dk. 61 Atabey Çiçek)
Gol: Dk. 73 Soukou (Beyçimento Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 17 Alpay Koldaş (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Emre Kaplan, Dk. 68 Levent Ayçiçek, Dk. 90+6 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 60 Junior Fernandes, Dk. 71 Domgjonas, Dk. 81 Adem Büyük, Dk. 90+4 Tabla (Manisa FK)
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 73. dakikada Cebio Soukou'dan geldi. Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Bandırmaspor'da Alpay Karakaş, 17. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 47 puana yükselirken, Manisa FK 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül
Manisa FK: Ömer Kahveci, Metehan Baltacı, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Stark (Dk. 66 Gakpa), Diallo (Dk. 46 Tabla), Adem Büyük, Burak Çoban (Dk. 67 Muhammed Mert), Junior Fernandes
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Berkan Mahmut Keskin, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Arda Hilmi Şengül, Emre Kaplan, Levent Ayçiçek (Dk. 81 Tetteh), Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 22 Sergen Piçinciol), Soukou (Dk. 82 Mustafa Saymak), Saponjic (Dk. 61 Atabey Çiçek)
Gol: Dk. 73 Soukou (Beyçimento Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 17 Alpay Koldaş (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Emre Kaplan, Dk. 68 Levent Ayçiçek, Dk. 90+6 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 60 Junior Fernandes, Dk. 71 Domgjonas, Dk. 81 Adem Büyük, Dk. 90+4 Tabla (Manisa FK)
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