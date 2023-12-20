İspanya La Liga'nın 18. haftasında Atletico Madrid, sahasında Getafe ile karşı karşıya geldi. Metropolitano'daki maç 3-3 sona erdi.



Atletico Madrid'in golleri 44. dakikada ve 69. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann ile 63. dakikada Alvaro Morata'dan geldi. Getafe'nin gollerini ise 53. dakikada ve 90+2'de penaltıdan Borja Mayoral ile 87. dakikada Oscar Rodriguez attı.



Atletico Madrid'de Stefan Savic, 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Fransız yıldız Antoine Griezmann, bu maçtaki golleriyle birlikte Luis Aragones'in rekorunu egale ederek Atletico Madrid tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. (173 gol)



Atletico Madrid'de Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Getafe'de mayıs ayından bu yana sakatlığı bulunan Enes Ünal da maç kadrosunda yer aldı ve karşılaşmayı kulübede tamamladı.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid 35, Getafe 26 puana yükseldi.



Atletico Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Getafe, evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.





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