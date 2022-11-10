10 Kasıma özel fidan dikme etkinliği

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, Eczacıbaşı Dynavit ve altyapı oyuncuları, Atatürk'ü anmak için 10 Kasım'a özel fidan dikti.



Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, her sene 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel projeler geliştiren Eczacıbaşı Dynavit, bu sene 10 Kasım'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nun bahçesine fidan dikti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir. Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur." sözünden yola çıkarak yapılan fidan dikimine Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Simge Aköz ile diğer oyunculardan Elif Şahin, Beyza Arıcı ve Defne Başyolcu'nun yanı sıra altyapı oyuncuları katıldı.



Fidan dikimiyle ilgili Eczacıbaşı Dynavit'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım videosunda, "Atatürk'ün kızları olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk anısına yaşam alanlarımızı yeşillendiriyor, ölümsüz fikirleri ve hedeflerinin ışığında yolumuzu aydınlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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