Bu sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli program ve anma törenleri yapılacak. Bu törenlerin 10 Kasım'ın Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte çalışanlar 10 Kasım tatil olacak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi 2023? 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi?10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.* Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.* Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.2023 Resmi Tatiller TakvimiYılbaşı: 1 Ocak 2023 PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 CumaRamazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 PazarAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs CumaKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 SalıKurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 ÇarşambaKurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 PerşembeKurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 CumaKurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 CumartesiDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos ÇarşambaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar