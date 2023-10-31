Haber Tarihi: 31 Ekim 2023 12:46 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 12:46

10 Kasım tatil mi 2023? 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi?

85 yıl önce 10 Kasım günü kaybettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk bu sene de Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında şükranla anılacak. Milli yas günü olan 10 Kasım 2023 resmi tatil takviminde yer almıyor. 10 Kasım tatil olmadığı için okullar, bankalar açık olacak ve normal mesai saatleri ile işleyişine göre devam edecek. 10 Kasım 2023 yılında hafta içerisinde denk gelecek. Cuma günü resmi kurumlarda işlem yapacak olan kişiler 10 Kasım'ın tatil olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor. Peki, 10 Kasım tatil mi 2023? 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi?

10 Kasım tatil mi 2023? 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi?
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Bu sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli program ve anma törenleri yapılacak. Bu törenlerin 10 Kasım'ın Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte çalışanlar 10 Kasım tatil olacak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi 2023? 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi?
10 KASIM 2023 RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

10 KASIM'DA OKULLAR, BANKALAR, PTT VE NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.

* Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

* Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ


2023 Resmi Tatiller Takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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