Haber Tarihi: 08 Kasım 2023 10:50 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 10:50

10 kasım otobüsler ücretsiz mi 2023? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?

10 kasım otobüsler ücretsiz mi, İstanbul'da sorusu gündemde. Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 10 kasım tarihi bu yıl cuma gününe denk geliyor. 10 kasım'da okullar, kamu kurumları, üniveristeler ve bankalar ile beraber birçok kurum resmi tatil olmadığı için açık olacak. 10 kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?

10 kasım otobüsler ücretsiz mi 2023? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bugün İETT, marmaray, metro ve vapur hatlarının ücretsiz olup olmadığı merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçları, yap işlet devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar ücretsiz olmuştu. Peki, bugün toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak.
10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

10 Kasım Perşembe Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olmaması dolayısıyla bugün İETT ve diğer ulaşım araçları ücretsiz olmayacak.

Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti.

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.

10 KASIM BERBERLER AÇIK MI?

Dükkan sahibine göre değişir. Bazıları açıktır bazıları kapalı. Ama çoğunlukla açıktır.

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle bugün kargoların açık olup olmadığı ve kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar yapılıyor.

10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için Kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek. Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürmeye devam edecek.


10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

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