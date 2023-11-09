Haber Tarihi: 09 Kasım 2023 11:21 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 11:21

10 Kasım marketler açık mı 2023? BİM, A101, Şok açık mı?

10 Kasım marketler açık mı 2023? BİM, A101, Şok açık mı? sorusunun yanıtı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla sorgulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle, ülke genelinde anma törenleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım marketler açık mı 2023? BİM, A101, Şok açık mı?

10 Kasım marketler açık mı 2023? BİM, A101, Şok açık mı?
Abone Ol
10 Kasım'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı anılacak. 85'inci vefat yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenlenecek. Öğrenciler ise 10 Kasım'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil, yarım gün mü? 10 Kasım'da okullar tatil olacak mı?
10 KASIM MARKETLER AÇIK MI? BİM, A101, ŞOK AÇIK MI 2023


Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır.

Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.

10 Kasım'da market ve bakkallarda resmi bir zorunluluk da olmaması nedeniyle açık olacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray taraftarı, Bayern Münih'e deplasmanı yaşattı! Galatasaray Galatasaray taraftarı, Bayern Münih'e deplasmanı yaşattı!
Sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan yeni karar Fenerbahçe Sakatlıklar sonrası İsmail Kartal'dan yeni karar
Batista Mendy, Fransa'da en iyi 11'e seçildi Trabzonspor Batista Mendy, Fransa'da en iyi 11'e seçildi
Okan Buruk'un hakeme söyledikleri yayına yansıdı Galatasaray Okan Buruk'un hakeme söyledikleri yayına yansıdı
Galatasaray'da Sacha Boey yine herkesi büyüledi! Galatasaray Galatasaray'da Sacha Boey yine herkesi büyüledi!
10 Kasım (yarın) hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı 2023? | Yarın sağlık ocağı, poliklinikler, acil servis çalışıyor mu, tatil mi? Gündem 10 Kasım (yarın) hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı 2023? | Yarın sağlık ocağı, poliklinikler, acil servis çalışıyor mu, tatil mi?
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile düzenli oyuna geçti Trabzonspor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile düzenli oyuna geçti
Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Galatasaray Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor!
Vincenzo Montella: 'Artık büyük düşünebiliriz' Milli Takım Vincenzo Montella: "Artık büyük düşünebiliriz"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Thomas Tuchel: "Galatasaray'a karşı hak ettik"
2
Kingsley Coman: "Galatasaray'a karşı acı çektik!"
3
Manuel Neuer: "Galatasaray'a karşı oynamak çok özel"
4
Harry Kane: "Galatasaray maçında VAR anında çok gerildim"
5
Brahim Diaz'dan Arda Güler yorumu
6
Galatasaray, 80'den sonra yıkıldı!
7
Kerem Aktürkoğlu: "Kırmızı verilse maç bitecekti"

SON HABERLER

yukarı ok